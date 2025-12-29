Yeni Şafak
Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! 7 Ocak'ta imzalıyor

10:1129/12/2025, Pazartesi
Ara transfer çalışmaları için temaslarını sıklaştıran Galatasaray, ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bu kapsamda ilk transferi netleşti.

Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, +2 kontenjana Almanya'dan takviye yapacak.


Borussia Mönchengladbach altyapısında sivrilen Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşından gün alacak.

FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, 7 Ocak itibarıyla 2008 doğumlu Can ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.


