Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! 7 Ocak'ta imzalıyor

Ara transfer çalışmaları için temaslarını sıklaştıran Galatasaray, ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bu kapsamda ilk transferi netleşti.

1 /5 Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, +2 kontenjana Almanya'dan takviye yapacak.



2 /5 Borussia Mönchengladbach altyapısında sivrilen Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşından gün alacak.

3 /5 FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, 7 Ocak itibarıyla 2008 doğumlu Can ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

4 /5 Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.