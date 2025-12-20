Yeni Şafak
Galatasaray’dan 17’lik genç yıldız hamlesi: Can Armando Güner

09:4420/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik planlamasını hızlandırırken Avrupa’daki genç yetenekleri mercek altına aldı. Sarı-kırmızılıların, Borussia Mönchengladbach forması giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner'i İstanbul'a getirip tesisleri gezdirdiği bildirildi.

Galatasaray, devre arası transfer dönemine girilirken kadro yapılanmasını güçlendirmek adına çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri de Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen Can Armando Güner oldu. Genç hücum oyuncusunun İstanbul’da kulüp tesislerini ziyaret etmesi, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Eski Açık’tan Can Bedel'in aktardığı bilgiye göre; Can Armando Güner, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni gezdi ve Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldi.

Galatasaray yönetiminin, Can Güner’in bonservisi için Borussia Mönchengladbach ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Annesi Alman, babası Türk, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando Güner, genç yaşına rağmen uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. İlk etapta Almanya genç milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki oyuncu, daha sonra Arjantin’den gelen daveti kabul ederek U17 Milli Takımı’nda oynamaya başladı.

Hücum hattında özellikle sağ kanatta görev yapan Can’ın, Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında milli takım tercihini henüz netleştirmediği ifade ediliyor.

Genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte gelişimini sürdürmek istediği belirtilirken, Galatasaray’ın bu transferi tamamlaması durumunda Türkiye Milli Takımı adına önemli bir avantaj doğabileceği değerlendiriliyor.

