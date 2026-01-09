Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! Derbide statta olacak

09:329/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmaya yakın olduğu genç yıldız İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de ara transfer için listesindeki isimlerle görüşmelerine devam eden Galatasaray’da ilk imza Can Armando Güner'den geliyor.

HT Spor'un haberine göre; Can Armando Güner yarın (9 Ocak) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacak. Genç oyuncu cumartesi günü derbide statta olacak.

18 yaşındaki genç futbolcunun Galatasaray’la 2029’a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Futbola Schalke altyapısında başlayan Can Armando Güner, 2019’da Gladbach’ın altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu, kariyeri boyunca alt yaş gruplarında 62 maça çıkarken 32 gol ve 15 asist kaydetti.

