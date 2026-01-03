Galatasaraylı futbolcu resti çekti: Paramı almadan gitmem

Ali Naci Küçük, "Yusuf Demir'in kafasında fesih bedelini Galatasaray'dan almak var. Yusuf için önemli olan sahada futbol oynamak değil. Galatasaray'daki kontratını ne Avrupa'da ne de Türkiye'de alabilir. Galatasaray yolları ayırmak için görüşme talep ederken, Yusuf Demir'in menajeri, 'Biz Galatasaray'da devam etmek istiyoruz. Sezonu burada bitirip yeni kontrat istiyoruz' diyor. 10-12 milyon 'euro yatırım yaptığı Yusuf'tan sahada aldığı katkı sıfır. Galatasaray Yusuf Demir'e çok öfkeli" diye konuştu.