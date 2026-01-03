Galatasaraylı futbolcu resti çekti: Paramı almadan gitmem

Galatasaray, beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir ile yolları ayırmak isterken taraflar arasında fesih krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim sözleşme sonlandırma planı yaparken, oyuncu cephesi fesih bedeli olmadan ayrılığa sıcak bakmıyor.
Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir için ayrılık süreci sancılı ilerliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncuyla yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı hedeflerken, futbolcu tarafının yaklaşımı süreci kilitlemiş durumda.
Galatasaray'da Yusuf Demir'in sözleşme feshi için temaslar başlatıldı. Ancak kulüp, fesih bedeli ödemeden bu süreci tamamlamak isterken oyuncu cephesinden farklı bir tutum geldi.
Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, sürece ilişkin detayları paylaştı. Küçük, Yusuf Demir tarafının önceliğinin yeni bir sportif proje değil, sözleşmeden doğan haklar olduğunu ifade etti.
Ali Naci Küçük, "Yusuf Demir'in kafasında fesih bedelini Galatasaray'dan almak var. Yusuf için önemli olan sahada futbol oynamak değil. Galatasaray'daki kontratını ne Avrupa'da ne de Türkiye'de alabilir. Galatasaray yolları ayırmak için görüşme talep ederken, Yusuf Demir'in menajeri, 'Biz Galatasaray'da devam etmek istiyoruz. Sezonu burada bitirip yeni kontrat istiyoruz' diyor. 10-12 milyon 'euro yatırım yaptığı Yusuf'tan sahada aldığı katkı sıfır. Galatasaray Yusuf Demir'e çok öfkeli" diye konuştu.
Galatasaray, Yusuf Demir’i 2022 yılının Eylül ayında Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplam 25 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti.