Galatasaraylı Michy Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım

Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü. Belçikalı futbolcu eski takımı Fenerbahçe formasıyla çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı. İşte o gündem olan paylaşım...
Galatasaray forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek Galatasaray'a imza atan Batshuayi, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Belçikalı, Fenerbahçe formasıyla eskiden çektirmiş olduğu fotoğrafı kullanarak arkadaşının doğum gününü kutladı.
İşte Michy Batshuayi'nin gündem olan paylaşımı.
31 yaşındaki futbolcu sosyal medyada gündem olan paylaşımını bir süre sonra hesabından kaldırdı.