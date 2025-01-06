Galatasaraylı yıldız dünya devini çıldırttı: "Söyleyin onu alsınlar"

Sergilediği performansla sezona damga vuran Galatasaray'ın yıldız ismi, Premier Lig'den gelen teklifi reddetti. Kulüp başkanı bu duruma tepki gösterdi ve 'O zaman Galatasaray'a söyleyin onu alsın' dediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer anılmaya devam ediyor.
Yıldız oyuncu sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girerken teklifleri birer birer reddediyor.
26 yaşındaki forvet oyuncusu sezonu Galatasaray'da tamamlamayı düşündüğünü belirterek Premier Lig devinin yapmış olduğu teklifi geri çevirdi.
İtalyan basınında La Repubblica'nın haberine göre, Victor Osimhen, Manchester United'dan gelen teklifi kabul etmedi.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Osimhen'i İstanbul'da ziyaret ettiği fakat Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.
Napoli başkanı De Laurentiis bu duruma öfkelendi ve 'O zaman Galatasaray'a söyleyin onu alsın' dediği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 16 maça çıkarken 13 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.