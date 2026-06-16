Galatasaraylı yıldızdan veda paylaşımı: Sosyal medya ayağa kalktı

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım “veda mı ediyor?” sorusunu gündeme getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili endişeye kapıldı.
Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Türkiye'deki yardımcısı Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.
30 yaşındaki futbolcu paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var."
Torreira’nın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, paylaşımı “Türkiye’ye ve Galatasaray’a veda” şeklinde yorumladı.
Torreira, Galatasaray’da 175 maça çıkarken 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.