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Galatasaraylıları korkutan 'maske' paylaşımı

Galatasaraylıları korkutan 'maske' paylaşımı

11:5920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Premier Lig devinin sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşım, Galatasaraylı taraftarları korkuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu paylaşımın Osimhen için yapıldığını düşünürken, kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarların en çok merak ettiği konu Victor Osimhen'in durumu.

Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için birçok Avrupa devi sıraya girerken, sarı-kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızın takımda kalması için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaraylı taraftarlar Victor Osimhen'den gelecek haberi beklerken, Chelsee Kulübü'nün sosyal medya hesabından gece yarısı sarı-kırmızılıları korkutan bir paylaşım yapıldı.

İngiliz ekibi, Osimhen'in taktığı maskeye benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı.

Başta bayrak emojisini fark edemeyen Galatasaraylı taraftarlar, Chelsea'nin Osimhen'in transferini açıklayacağını sandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli şok yaşarken, İngiliz ekibinin bu paylaşımı maske takan Ekvadorlu oyuncusu Moises Caicedo için yaptığı anlaşıldı.

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