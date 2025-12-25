Galatasaraylıları üzecek Torreira gelişmesi: Bonservisini ve yeni takımını açıkladılar

Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, daha önce yaptığı açıklamalarda Uruguaylı oyuncunun Galatasaray için vazgeçilmez bir parça olduğunu belirtmişti. Bentancur, kısa vadede bir ayrılığın zor göründüğünü vurgulayarak, sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya duyduğu güvenin altını çizmişti. Galatasaray yönetiminin de bu doğrultuda hareket ettiği değerlendiriliyor.