Galatasaraylıları üzecek Torreira gelişmesi: Bonservisini ve yeni takımını açıkladılar

Galatasaray’ın son yıllardaki şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol üstlenen Lucas Torreira için Güney Amerika’dan yeni bir hamle gündemde. Arjantin temsilcisi Boca Juniors’ın, orta sahasını güçlendirmek amacıyla Uruguaylı futbolcu için teklif yapacak.
Galatasaray formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Lucas Torreira, transfer piyasasında yeniden konuşulmaya başlandı. Uruguaylı ön libero için Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors’ın devreye girdiği ve yaz dönemi için hazırlık yaptığı belirtiliyor.
Arjantin basınında yer alan iddialara göre Boca Juniors, genç futbolcu Milton Delgado’nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni bir ön libero arayışına yöneldi. Bu kapsamda listenin üst sıralarında Lucas Torreira’nın yer aldığı ve kulüp başkanı Juan Roman Riquelme’nin yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklifin süreci hızlandırabileceğini düşündüğü ifade yazıldı.
Haberde ayrıca Boca Juniors’ın, Torreira transferini yalnızca bir başlangıç olarak gördüğü öne sürüldü. Arjantin ekibinin, orta sahayı bu hamleyle güçlendirdikten sonra Avrupa’dan Paulo Dybala gibi yıldız bir isimle temas kurarak ses getirecek bir proje planladığı belirtildi.
Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, daha önce yaptığı açıklamalarda Uruguaylı oyuncunun Galatasaray için vazgeçilmez bir parça olduğunu belirtmişti. Bentancur, kısa vadede bir ayrılığın zor göründüğünü vurgulayarak, sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya duyduğu güvenin altını çizmişti. Galatasaray yönetiminin de bu doğrultuda hareket ettiği değerlendiriliyor.