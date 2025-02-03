Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR'ı Fabio Maresca'nın kariyerindeki skandallar gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye Video Asistan Hakem (VAR) olarak atanan İtalyan Fabio Maresca'nın kariyerindeki tartışmalı anlar gündem oldu.

1 /10 Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

2 /10 Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar ile lig ikincisi Fenerbahçe arasında 3 puanlık bir fark mevcut.

3 /10 Kritik mücadele öncesi dikkat çeken bir VAR ataması gerçekleştirildi. İtalyan hakem Fabio Maresca'ya görev verilmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

4 /10 Maresca'nın kariyerinde birçok skandal yaşandı. Bunlardan ilki; Kuveyt Premier Ligi'nde görev alan Maresca'nın, Al Kuwait ile Al Arabi arasında oynanan maçta Khaled Al Murshed'i, ölümle tehdit etmesi oldu.

5 /10 Bu tehdidin ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile Sporting arasında oynanacak maçta 4. hakem olarak atadığı Maresca'yı, görevinden aldı.

6 /10 Buna ek olarak harekete geçen İtalya Futbol Federasyonu da hakemi 1 ay müsabakalardan men etti.

7 /10 Fabio Maresca'nın ikinci skandalı ise Serie A'da 2021/22 sezonunda oynanan Roma - Milan derbisinde yaşandı. Verdiği kararlar büyük tartışmaya neden olan İtalyan hakeme federasyon 2 maç ceza verdi.

8 /10 Maresca'nın son skandalı ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında, A Milli Takım'ın Galler'i konuk ettiği maçta gerçekleşti.

9 /10 Ay-yıldızlı ekibin 9. dakikada bulduğu gol, VAR'da uzun süre incelendi. Yaklaşık 3 dakikalık incelemede herhangi bir ofsayt çizgisi çizilmedi.