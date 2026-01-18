Gençlerbirliği - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Rick Van Drongelen'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Gençlerbirliği - Samsunspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /8 Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.



2 /8 Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



3 /8 Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.



4 /8 Karadeniz temsilcisi, Gençlerbirliği'ni yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.



5 /8 SAMSUNSPOR'DA KİMLER EKSİK? Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



6 /8 Hafif sakatlığı bulunan Rick Van Drongelen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



7 /8 Samsunspor, ligin ilk yarısında sahasında oynanan müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.