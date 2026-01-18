Yeni Şafak
Gençlerbirliği - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:2318/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Rick Van Drongelen'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Gençlerbirliği - Samsunspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.


Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.


Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.


Karadeniz temsilcisi, Gençlerbirliği'ni yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.


SAMSUNSPOR'DA KİMLER EKSİK?

Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Hafif sakatlığı bulunan Rick Van Drongelen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.


Samsunspor, ligin ilk yarısında sahasında oynanan müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.


GENÇLERBİRLİĞİ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER


GENÇLERBİRLİĞİ

18 Erhan Erentürk

4 Zan Zuzek Gol

6 Dimitris Goutas

77 Abdurrahim Dursun

8 Samed Onur

10 Metehan Mimaroğlu

15 Ayotomiwa Dele-Bashiru

53 Dal Varesanovic

88 Fıratcan Üzüm

21 Dilhan Demir

22 Sekou Koita 


SAMSUNSPOR

12 Albert Posiadala

2 Joe Mendes

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

55 Yunus Emre Çift

5 Celil Yüksel

16 Tahsin Bülbül

17 Logi Tomasson

20 Yalçın Kayan

9 Marius Mouandilmadji

30 Saikuba Jarju


