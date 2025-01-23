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Gomis'ten flaş Mikautadze açıklaması: Galatasaray'ı anlattım

Gomis'ten flaş Mikautadze açıklaması: Galatasaray'ı anlattım

15:4523/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze ile ilgili açıklama yayınladı ve hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki Gürcü futbolcu Georges Mikautadze ile ilgili açıklama yayınladı.

Gomis, yıldız futbolcunun menajeri olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde ortaya atılan asılsız iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum:

1. Sayın Dursun Özbek ile ilgili:


Kendisi beni Galatasaray'a getiren başkandır ve ona olan saygım ve sevgim büyüktür. Kendisini tabii ki ziyaret etmek istedim ancak, sağlık durumunun uygun olmadığı bilgisi verildiği için bu ziyaret gerçekleşmedi. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

2. George Mikautadze ile ilgili:


Ben Mikautadze'nin menajeri değilim. Mikautadze'nin bir menajeri var.

Hem Galatasaray, Hem Lyon da oynamış bir oyuncu olarak, Galatasaray hakkında oyuncuyla bilgi alışverişinde bulundum ve kendisine Galatasaray'ı anlattım. Tıpkı benim de Galatasaray'a gelmeden önce Drogba ile konuşmam gibi, bu tür konuşmalar futbolda son derece doğaldır.

3. İddialarla ilgili:


Oyuncunun menajeri olarak gösterilmem ve bu şekilde tartışmaların içine çekilmek istenmem tamamen asılsızdır. Bu açıklamaları gerçekmiş gibi kamuoyu ile paylaşan insanların amacını anlamakta da zorluk çekiyorum.

#Bafetimbi Gomis
#Georges Mikautadze
#Galatasaray

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