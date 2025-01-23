Gomis'ten flaş Mikautadze açıklaması: Galatasaray'ı anlattım

1. Sayın Dursun Özbek ile ilgili:





Kendisi beni Galatasaray'a getiren başkandır ve ona olan saygım ve sevgim büyüktür. Kendisini tabii ki ziyaret etmek istedim ancak, sağlık durumunun uygun olmadığı bilgisi verildiği için bu ziyaret gerçekleşmedi. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.