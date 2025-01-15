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Göztepeli Romulo için Süper Lig devi devreye girdi: Görüşmeler başladı

Göztepeli Romulo için Süper Lig devi devreye girdi: Görüşmeler başladı

15:5015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
IHA
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Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo'nun talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Bu istatistikler sonrasında, Süper Lig devleri Romulo için sıraya girdi.

Göztepe’de gösterdiği performansla Beşiktaş’ın radarına giren Romulo’nun temsilcisi, siyah-beyazlılar da dahil olmak üzere Brezilyalı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ayrıca İzmir ekibi de kiralık olarak takımda bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Göztepe’nin geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Temsilcisi görüşmelere başladı

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.

Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi olan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo’nun 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor.

#Göztepe
#Beşiktaş
#Romulo

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