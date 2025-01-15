Göztepeli Romulo için Süper Lig devi devreye girdi: Görüşmeler başladı

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo'nun talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Bu istatistikler sonrasında, Süper Lig devleri Romulo için sıraya girdi.

1 /7 Göztepe’de gösterdiği performansla Beşiktaş’ın radarına giren Romulo’nun temsilcisi, siyah-beyazlılar da dahil olmak üzere Brezilyalı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

2 /7 Ayrıca İzmir ekibi de kiralık olarak takımda bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

3 /7 Göztepe’nin geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi.

4 /7 Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

5 /7 Temsilcisi görüşmelere başladı Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.

6 /7 Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi olan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.