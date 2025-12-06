Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hacıosmanoğlu'ndan verilmeyen penaltı için gündem olan açıklama

Hacıosmanoğlu'ndan verilmeyen penaltı için gündem olan açıklama

12:586/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında sert açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ABD dönüşü' “gerekeni yapacağını” ifade etti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı-beyazlı ekibin lehine verilmeyen penaltı pozisyonu üzerine konuştu.

Hacıosmanoğlu, ABD’de bulunduğu sırada HT Spor’a yaptığı değerlendirmede hem maçtaki karar hem de zamanlama konusunda rahatsızlığını dile getirdi.

2026 Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD’de olan Hacıosmanoğlu, Türkiye’nin turnuvaya yeniden katılma ihtimalinin güçlendiği bu dönemde yaşananların moral bozduğunu belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmanın 90+7. dakikasındaki pozisyona çok sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" diye konuştu. 

#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Galatasaray
#Samsunspor
#Mehmet Türkmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!