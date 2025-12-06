Hacıosmanoğlu'ndan verilmeyen penaltı için gündem olan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında sert açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ABD dönüşü' “gerekeni yapacağını” ifade etti.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı-beyazlı ekibin lehine verilmeyen penaltı pozisyonu üzerine konuştu.
Hacıosmanoğlu, ABD’de bulunduğu sırada HT Spor’a yaptığı değerlendirmede hem maçtaki karar hem de zamanlama konusunda rahatsızlığını dile getirdi.
2026 Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD’de olan Hacıosmanoğlu, Türkiye’nin turnuvaya yeniden katılma ihtimalinin güçlendiği bu dönemde yaşananların moral bozduğunu belirtti.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Samsunspor karşılaşmanın 90+7. dakikasındaki pozisyona çok sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" diye konuştu.