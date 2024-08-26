Haftanın 11'inde 6 Fenerbahçeli

Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Beşiktaş'ın BAY geçtiği ve Avrupa maçları olan diğer temsilcilerimizin maçlarının ertelendiği haftaya Fenerbahçe damga vurdu. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımdan 6 isim kadroya adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Dominik Livakovic (Fenerbahçe): 7.5 puan
Claudio Winck (Kasımpaşa): 7.3 puan
Luccas Claro (Eyüpspor): 7.7 puan
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe): 7.5 puan
Cenk Şen (Bodrum FK): 7.8 puan
İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 8.2 puan
Fred (Fenerbahçe): 9.5 puan
Moussa Djenepo (Antalyaspor): 8.5 puan
Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7.9 puan
Nuno da Costa (Kasımpaşa): 8 puan
Edin Dzeko (Fenerbahçe): 8.3 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi