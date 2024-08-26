Haftanın 11'inde 6 Fenerbahçeli

Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Beşiktaş'ın BAY geçtiği ve Avrupa maçları olan diğer temsilcilerimizin maçlarının ertelendiği haftaya Fenerbahçe damga vurdu. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımdan 6 isim kadroya adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

1 / 12 Dominik Livakovic (Fenerbahçe): 7.5 puan

2 / 12 Claudio Winck (Kasımpaşa): 7.3 puan

3 / 12 Luccas Claro (Eyüpspor): 7.7 puan

4 / 12 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe): 7.5 puan

5 / 12 Cenk Şen (Bodrum FK): 7.8 puan

6 / 12 İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 8.2 puan

7 / 12 Fred (Fenerbahçe): 9.5 puan

8 / 12 Moussa Djenepo (Antalyaspor): 8.5 puan

9 / 12 Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7.9 puan

10 / 12 Nuno da Costa (Kasımpaşa): 8 puan

11 / 12 Edin Dzeko (Fenerbahçe): 8.3 puan