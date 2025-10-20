Yeni Şafak
Hasan Şaş'tan Fenerbahçe maç sonrası büyük iddia: Yarın bu ülkeden giderdi

Selman Ağrıkan
15:2120/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yla ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler 3 puanı alsa da ortaya koyulan performans taraftarı tatmin etmedi. Teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu eleştirilerin hedefine oturdu.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını sporON YouTube kanalında yorumlayan Hasan Şaş, Tedesco'yla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin kritik dönemlerden geçtiğini belirten Hasan Şaş, sarı-lacivertli takımda bir değişim beklediğini söyledi.



Hasan Şaş, "Fenerbahçe şu an itibarıyla bir değişim bekliyor. Bu değişim bugün olmadı. Maç 2-2 olsa Tedesco yarın sabah bu ülkeden giderdi. Bu iş uzadı. Fenerbahçe'nin saha içi ve dışında halletmesi gereken çok olayları var. Şu an çok kritik ve kaotik bir dönemdeler" ifadelerini kullandı.

