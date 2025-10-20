Hasan Şaş'tan Fenerbahçe maç sonrası büyük iddia: Yarın bu ülkeden giderdi

Hasan Şaş, "Fenerbahçe şu an itibarıyla bir değişim bekliyor. Bu değişim bugün olmadı. Maç 2-2 olsa Tedesco yarın sabah bu ülkeden giderdi. Bu iş uzadı. Fenerbahçe'nin saha içi ve dışında halletmesi gereken çok olayları var. Şu an çok kritik ve kaotik bir dönemdeler" ifadelerini kullandı.