Hasan Şaş'tan Fenerbahçe maç sonrası büyük iddia: Yarın bu ülkeden giderdi

Yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yla ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 3 puanı alsa da ortaya koyulan performans taraftarı tatmin etmedi. Teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu eleştirilerin hedefine oturdu.
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını sporON YouTube kanalında yorumlayan Hasan Şaş, Tedesco'yla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'nin kritik dönemlerden geçtiğini belirten Hasan Şaş, sarı-lacivertli takımda bir değişim beklediğini söyledi.
Hasan Şaş, "Fenerbahçe şu an itibarıyla bir değişim bekliyor. Bu değişim bugün olmadı. Maç 2-2 olsa Tedesco yarın sabah bu ülkeden giderdi. Bu iş uzadı. Fenerbahçe'nin saha içi ve dışında halletmesi gereken çok olayları var. Şu an çok kritik ve kaotik bir dönemdeler" ifadelerini kullandı.