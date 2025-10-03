Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızla ilgili büyük iddia: 1-2 yıla alırlar

Şaş, Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı bir iddiada bulundu. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:





"Singo burada durmaz söyleyeyim. Singo'yu 1-2 yıla alırlar. 2000 doğumlu bir oyuncu... Gücün, kuvvetin devreye girdiği bir futbol iklimi var artık dünyada."