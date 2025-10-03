Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızla ilgili büyük iddia: 1-2 yıla alırlar

Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızla ilgili büyük iddia: 1-2 yıla alırlar

17:063/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendiği maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Hasan Şaş, mücadeleyi değerlendirirken yıldız isme ayrı bir parantez açtı.

Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u tek golle mağlup ettiği karşılaşmayı sporON YouTube kanalında yorumladı.

Şaş, Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı bir iddiada bulundu. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:


"Singo burada durmaz söyleyeyim. Singo'yu 1-2 yıla alırlar. 2000 doğumlu bir oyuncu... Gücün, kuvvetin devreye girdiği bir futbol iklimi var artık dünyada."

"Avrupa'da sağ bek sıkıntıları var büyük takımların. Zor tutarlar diye düşünüyorum… Singo sağ bek oynasın, net. Ben bir ara sağ bek oynamaz dedim çünkü hiç görmedik."

"Avrupa'da sağ bek sıkıntıları var büyük takımların. Zor tutarlar diye düşünüyorum… Singo sağ bek oynasın, net. Ben bir ara sağ bek oynamaz dedim çünkü hiç görmedik."

#Galatasaray
#Hasan Şaş
#Wilfried Singo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakimler ve Savcılar Kurulu atamaları yayımlandı: İşte HSK atama kararları listesi