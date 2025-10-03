Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızla ilgili büyük iddia: 1-2 yıla alırlar

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendiği maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Hasan Şaş, mücadeleyi değerlendirirken yıldız isme ayrı bir parantez açtı.
Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u tek golle mağlup ettiği karşılaşmayı sporON YouTube kanalında yorumladı.
Şaş, Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı bir iddiada bulundu. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Singo burada durmaz söyleyeyim. Singo'yu 1-2 yıla alırlar. 2000 doğumlu bir oyuncu... Gücün, kuvvetin devreye girdiği bir futbol iklimi var artık dünyada."
"Avrupa'da sağ bek sıkıntıları var büyük takımların. Zor tutarlar diye düşünüyorum… Singo sağ bek oynasın, net. Ben bir ara sağ bek oynamaz dedim çünkü hiç görmedik."
