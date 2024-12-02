Hatayspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. 9. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın 3 Hatayspor’un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar ligde 21 puanla lider konumda. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı. Peki, Beşiktaş’ta Hatayspor maçında ilk 11’de kimler var? Hatayspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 /10 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

2 /10 Müsabaka öncesi ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor.



3 /10 Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 7 puanla 18. sırada bulunuyor.



4 /10 BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK

Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek



5 /10 BEŞİKTAŞ’TA 4 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor.

6 /10 Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.





7 /10 TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Kötü bir dönemden geçen ve son olarak dün akşam saatlerinde yönetim kurulu tarafından alınan kararla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilen Beşiktaş'ta Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.





8 /10 Siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe önderliğinde daha önce çıktığı toplam 11 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.



9 /10 HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER HATAYSPOR 1 Erce Kardeşler 3 Guy-Marcelin Kilama 4 Francisco Calvo 15 Recep Burak Yılmaz 88 Cemali Sertel 5 Görkem Sağlam 6 Abdulkadir Parmak 17 Lamine Diack 7 Funsho Bamgboye 10 Carlos Strandberg 77 Joelson Fernandes





