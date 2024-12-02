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Hatayspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Hatayspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:162/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 14. haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. 9. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın 3 Hatayspor’un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar ligde 21 puanla lider konumda. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı. Peki, Beşiktaş’ta Hatayspor maçında ilk 11’de kimler var? Hatayspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 

Müsabaka öncesi ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor.


Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 7 puanla 18. sırada bulunuyor.


BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK


Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek


BEŞİKTAŞ’TA 4 OYUNCU SINIRDA


Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor.

Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK


Kötü bir dönemden geçen ve son olarak dün akşam saatlerinde yönetim kurulu tarafından alınan kararla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilen Beşiktaş'ta Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.



Siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe önderliğinde daha önce çıktığı toplam 11 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.


HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER

HATAYSPOR

1 Erce Kardeşler

3 Guy-Marcelin Kilama

4 Francisco Calvo

15 Recep Burak Yılmaz

88 Cemali Sertel

5 Görkem Sağlam

6 Abdulkadir Parmak

17 Lamine Diack

7 Funsho Bamgboye

10 Carlos Strandberg

77 Joelson Fernandes




BEŞİKTAŞ


34 Mert Günok

2 Jonas Svensson

53 Emirhan Topçu

5 Tayyip Talha Sanuç

26 Arthur Masuaku

7 Milot Rashica

18 Joao Mario

83 Gedson Fernandes

9 Semih Kılıçsoy

17 Ciro Immobile

27 Rafa Silva

#Hatayspor
#Beşiktaş
#Süper Lig

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