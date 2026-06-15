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Hollanda iki kez öne geçti, Japonya son dakikada yakaladı: 2-2 (ÖZET)

Hollanda iki kez öne geçti, Japonya son dakikada yakaladı: 2-2 (ÖZET)

01:0615/06/2026, Pazartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanan Hollanda-Japonya maçı, nefes kesen ikinci yarının ardından 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Hollanda’nın Virgil van Dijk ve Crysencio Summerville ile iki kez öne geçtiği karşılaşmada Japonya, Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada’nın attığı gollerle skoru eşitledi. ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu’nda oynanan dört gollü mücadelede iki takım da turnuvaya birer puanla başladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası F grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşma 2-2'lik skor ile tamamlandı. 

Hollanda-Japonya maçında kazanan çıkmadı


2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nun ilk maçında Hollanda ile Japonya, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu’nda karşılaştı. Hollanda-Japonya maçı, ikinci yarıda atılan dört golün ardından 2-2 sona erdi.


Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gidildi.

Dört gol de ikinci yarıda geldi


Hollanda, 51. dakikada Virgil van Dijk’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Japonya, bu gole altı dakika sonra Keito Nakamura ile karşılık verdi.


Crysencio Summerville, 64. dakikada Hollanda’yı yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 89. dakikada Japon futbolcu Daichi Kamada’dan geldi.


Maçtaki gollerin dağılımı şöyle:


51. dakika: Virgil van Dijk – Hollanda

57. dakika: Keito Nakamura – Japonya

64. dakika: Crysencio Summerville – Hollanda

89. dakika: Daichi Kamada – Japonya

İki takım da turnuvaya birer puanla başladı


Hollanda ve Japonya, 2-2’lik beraberliğin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’na birer puanla başladı.


F Grubu’ndaki mevcut puan durumu şöyle:


Japonya: 1 puan

Hollanda: 1 puan

İsveç: 0 puan

Tunus: 0 puan


Grubun diğer karşılaşmasında İsveç ile Tunus saat 05.00’te karşı karşıya gelecek.

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