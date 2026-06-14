2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda gecenin en sert, en teknik ve seyir zevki en yüksek geçmeye aday mücadelesi için geri sayım bitti! Avrupa futbolunun ekolü Hollanda, Asya'nın en istikrarlı ve disiplinli takımı Japonya ile kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Dallas kentindeki dev stadyumda oynanacak bu taktik savaşı, pazar gecesi tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Saat 23.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'da Virgil van Dijk, Frankie de Jong ve Cody Gakpo gibi yıldız isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor. Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Japonya, hızlı ve organize oyunuyla favori Hollanda karşısında sürpriz peşinde olacak. Asya ekibinin bir diğer yıldızı ve kaptanı Wataru Endo, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Hollanda - Japonya maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

1 /8 Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.



2 /8 Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.



3 /8 Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Hollanda, tarihinde 12. kez Dünya Kupası sahnesinde yer alıyor. Turuncular, geçmişte kaçırdığı şampiyonlukların ardından bu kez zirveye ulaşmak istiyor.



4 /8 Teknik direktör Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'da Virgil van Dijk, Frankie de Jong ve Cody Gakpo gibi yıldız isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.



5 /8 Japonya ise son yıllarda Asya futbolunun en istikrarlı takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Hajime Moriyasu yönetimindeki Maviler, son dört Dünya Kupası'nda da sahne alarak dikkat çeken bir istikrar yakaladı.



6 /8 Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Japonya, hızlı ve organize oyunuyla favori Hollanda karşısında sürpriz peşinde olacak. Asya ekibinin bir diğer yıldızı ve kaptanı Wataru Endo, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.



7 /8 Hollanda ile Japonya tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Teknik kalite ve tempo açısından seyir zevki vadeden karşılaşmada iki takım da turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.