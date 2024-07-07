Hollandalı gazetecinin Barış Alper şaşkınlığı: Bu nasıl olabilir?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Rakibine 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip turnuvaya veda etti. Mücadelede forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın performansı ise Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal'ı şaşkına çevirdi.
Galatasaray ve milli takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te gösterdiği harika performansı Hollanda maçında da sürdürdü.
2-1 kaybedip turnuvaya veda ettiğimiz Hollanda maçında özellikle Virgil Van Dijk'a zor anlar yaşatan Barış Alper Yılmaz, Hollandalı gazetecinin de dikkatini çekti.
Fanatik'e konuşan Rian Rosendaal, Barış Alper Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı.
Milli futbolcunun çok iyi bir performans sergilediğini söyleyen Rosendaal, "Van Dijk çok zor anlar yaşadı" dedi.
Barış Alper Yılmaz'ın performansı karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Hollandalı gazeteci, "Bir an 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz'ın büyük bir Avrupa kulübüne gitmesi gerektiğini aktaran Rian Rosendaal, "Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.
EURO 2024'teki 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.