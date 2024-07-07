Hollandalı gazetecinin Barış Alper şaşkınlığı: Bu nasıl olabilir?

Barış Alper Yılmaz'ın büyük bir Avrupa kulübüne gitmesi gerektiğini aktaran Rian Rosendaal, "Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.