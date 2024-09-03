Hüseyin Yücel isteyip de alamadıkları futbolcuyu açıkladı: Kontenjana takıldık

UEFA listelerinin verilmesi için son 24 saate girildiğini belirten Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel, "Joao Mario'yla alakalı kanat değil orta saha oynuyor eleştirileri var ama taraftarımız müsterih olsun hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu kadroya dahil etmedik. En son dün akşam toplantı yaptık. Neden isteğini söyledi. Hocamızın ilk hedefinde Angelo Gabriel vardı ama Suudi Arabistan'a 25 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Bizim bu rakamlara çıkmamız mümkün değildi. Hocamızın ısrarıyla transferi yaptık. Fit olduğunu, takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi" şeklinde konuştu.