Icardi gerilimi tavan yaptı! Menajere flaş cevap: Galatasaray kararını resmen iletti

10:2330/10/2025, Perşembe
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği, Arjantinli yıldızın menajeri Pino'nun yaptığı iddialı açıklamalarla adeta yangın yerine döndü. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu baskıya anında ve net bir yanıt verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün menajeri Pino geçtiğmiz gün çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmemesi durumunda başka seçenekleri değerlendirme haklarını saklı tutacaklarını belirten Pino'ya sarı-kırmızılı yönetimin cevap verdiği belirtildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, Pino'nun bu açıklamaları Galatasaray yönetiminin canını sıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin konuyla ilgili olarak, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin." ifadelerini kullandığı belirtildi.


Özbek daha önce “Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil.” açıklamasında bulunmuştu. Yönetimin bu düşünceden geri adım atmama kararı aldığı, Pino'nun bu açıklamalarının yeni sözleşme için stratejik hamleler olduğunun düşünüldüğü vurgulandı.



İtalyanlar, Icardi için pusuda bekliyor. İtalyan basınında, Como'nun deneyimli golcü için pusuda beklediği ve Icardi'nin Serie A'ya geri dönebileceği iddia edildi. Galatasaray formasıyla 99 maça çıkan Icardi, 67 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.



