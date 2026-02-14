Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlk 11’i görünce şok oldu: Ünlü yorumcudan Okan Buruk’a sert eleştiri!

İlk 11’i görünce şok oldu: Ünlü yorumcudan Okan Buruk’a sert eleştiri!

10:2414/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Eyüpspor'u farklı geçtiği maçı yorumlayan İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un Lemina ve İlkay’lı orta saha tercihine dikkat çekti.

İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1'le geçtiği maçı TRT Spor'da yorumladı. Yağcıoğlu, Okan Buruk'un cesur ilk 11 tercihi hakkında konuştu.


Öncelikle ligde 14 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına değinen İlker Yağcıoğlu, "Galatasaray'ın isteyeceği şey Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye çelme takması. 


Fenerbahçe kazanıp dönerse hiçbir zaman kendini rahat hissedemez. Oradaki beklenti Trabzonspor'un Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alması." ifadelerini kullandı.


Okan Buruk'un kadro tercihi hakkında konuşan Yağcıoğlu, "İlk 11'i gördüğüm zaman dedim ki; tamam hocam seviyorsun hücum yapmayı da acaba hiç mi korkmuyorsun ya da gereksiz risk alıyorsun. 


Lemina yanında da İlkay'la oynuyorsun. Eyüpspor atak yapabilse ciddi sıkıntı yaşayabilirsin ama hoca bundan korkmuyor. Gelirlerse de 1-2 kere gelirler diyor." dedi.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#İlker Yağcıoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI 2026! TOKİ Adana kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? 12.400 TOKİ Adana konut kura çekilişi…