İlk 11’i görünce şok oldu: Ünlü yorumcudan Okan Buruk’a sert eleştiri!

Galatasaray'ın Eyüpspor'u farklı geçtiği maçı yorumlayan İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un Lemina ve İlkay’lı orta saha tercihine dikkat çekti.
İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1'le geçtiği maçı TRT Spor'da yorumladı. Yağcıoğlu, Okan Buruk'un cesur ilk 11 tercihi hakkında konuştu.
Öncelikle ligde 14 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına değinen İlker Yağcıoğlu, "Galatasaray'ın isteyeceği şey Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye çelme takması.
Fenerbahçe kazanıp dönerse hiçbir zaman kendini rahat hissedemez. Oradaki beklenti Trabzonspor'un Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alması." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un kadro tercihi hakkında konuşan Yağcıoğlu, "İlk 11'i gördüğüm zaman dedim ki; tamam hocam seviyorsun hücum yapmayı da acaba hiç mi korkmuyorsun ya da gereksiz risk alıyorsun.
Lemina yanında da İlkay'la oynuyorsun. Eyüpspor atak yapabilse ciddi sıkıntı yaşayabilirsin ama hoca bundan korkmuyor. Gelirlerse de 1-2 kere gelirler diyor." dedi.