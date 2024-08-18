İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama

Alman teknik adam, tecrübeli oyuncunun Barcelona'da kalacağını hissettiğini vurgulayarak "Pazartesi günü bir sakatlık yaşadı. Nasıl hissettiği hakkında onunla konuştum. Nasıl bir oyuncu ve insan olduğunu takdir ediyorum. Aramızda kalan bir konuşmanın ardından burada kalacağını hissediyorum" diye konuştu.



















