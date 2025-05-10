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İlker Yağcıoğlu’dan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum: ‘Başka meslek seçsin’

İlker Yağcıoğlu’dan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum: ‘Başka meslek seçsin’

09:3410/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin deplasmanda kazandığı 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Yağcıoğlu hakemleri sert bir dille eleştirdi.

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti sonrası TRT Spor'da açıklamalar yaptı.


Hiçbir Fenerbahçelinin şampiyonluk beklentisi içinde olduğunu düşünmediğini aktaran Yağcıoğlu, "Mourinho'da da yoktur. Sadece hafta hafta erteler. Bir hafta daha erteledi. Normalde kaybetseydi belki bu hafta olacaktı" dedi.


Maçın hakemi Burak Pakkan ve VAR hakemi Fabio Verissimo'ya tepki gösteren İlker Yağcıoğlu, "Burak Pakkan için başka meslek tercih etmesi kendisi için daha hayırlı olur. Yaşı da henüz genç. Başka bir işe yönelsin" yorumunu yaptı.


VAR hakemi Verissimo'yu da eleştiren Yağcıoğlu, "VAR da enteresan kararlar verdi. O arkadaşı da bir daha Türkiye'ye sokmamak lazım. Bu iddialı bir maç olsaydı ciddi şekilde infial yaratacak kararlar verdiler her iki taraf adına da" şeklinde konuştu.


Diego Carlos'un performansını eleştiren tecrübeli isim, "Çok büyük soru işareti oldu benim için. Müdahalelerine, pozisyon almasına bakıyorum hakikaten sıkıntılı.


Premier Lig görmüş oyuncu diyoruz ama hiç güven vermedi. Çok savruk oynadı. Acaba fizik olarak tam hazır değil mi sorusunu bir kenara bırakayım ama tam hali buysa vay haline" ifadelerini kullandı.


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