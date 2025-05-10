İlker Yağcıoğlu’dan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum: ‘Başka meslek seçsin’

VAR hakemi Verissimo'yu da eleştiren Yağcıoğlu, "VAR da enteresan kararlar verdi. O arkadaşı da bir daha Türkiye'ye sokmamak lazım. Bu iddialı bir maç olsaydı ciddi şekilde infial yaratacak kararlar verdiler her iki taraf adına da" şeklinde konuştu.



