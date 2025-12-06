Yeni Şafak
İngilizlerden flaş transfer iddiası: ‘Galatasaray 20 milyon euro istiyor’

17:096/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ciddi şekilde devrede olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü.


Football Insider'ın haberine göre; Leeds'in teknik direktörü Daniel Farke, Norwich City'de forma giyerken de takip ettiği Sara'yı kadrosunda görmek istiyor.


Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.


Haberde, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmasının zor olduğu vurgulanarak, sarı kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro talep edebileceği ifade edildi.


"LEEDS, GALATASARAY'IN TALEBİNİ KARŞILAYAMAZ"


Gazeteci Pete O'Rourke, konuyla ilgili şunları söyledi:


"Eğer Gabriel Sara ocakta satış listesine çıkarsa birçok kulüp onunla ilgilenir, çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ama Galatasaray onu bırakmaya razı olursa, yaklaşık 20 milyon Euro isteyecektir. Leeds'in bu talebi karşılayabileceğini sanmıyorum."


Ancak geçtiğimiz yaz transferde büyük harcamalar yapan İngiliz kulübünün, Premier Lig'de uygulanan Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gereği bu bedeli karşılamasının zor olduğu vurgulandı.


SÖZLEŞMESİ


26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


PERFORMANSI


Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Brezilyalı yıldız,1 gol 2 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Leeds United
