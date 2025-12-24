İngiltere'de transfer şoku: Eski Süper Lig yıldızı için 200 milyon sterlin!

İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, hücum hattını güçlendirmek için rotasını bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren o isme çevirdi. Ancak Londra ekibi, oyuncunun bonservisi için Championship ekibi Coventry City’nin kapısını çaldığında beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

1 /5 İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.



2 /5 Nuno Espirito Santo yönetiminde zorlu günlerden geçen Londra ekibi, bir dönem Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor forması giyen Haji Wright'a talip oldu.



3 /5 İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre West Ham United, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Haji Wright'ın bonservis bedelini sordu.



4 /5 Teklifi değerlendiren Coventry City, Amerikan oyuncu için 200 milyon sterlin talep etti. Bu talebin ardından West Ham United, listedeki diğer oyunculara yöneldi.

