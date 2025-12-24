İngiltere'de transfer şoku: Eski Süper Lig yıldızı için 200 milyon sterlin!

İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, hücum hattını güçlendirmek için rotasını bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren o isme çevirdi. Ancak Londra ekibi, oyuncunun bonservisi için Championship ekibi Coventry City’nin kapısını çaldığında beklemediği bir yanıtla karşılaştı.
İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Nuno Espirito Santo yönetiminde zorlu günlerden geçen Londra ekibi, bir dönem Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor forması giyen Haji Wright'a talip oldu.
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre West Ham United, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Haji Wright'ın bonservis bedelini sordu.
Teklifi değerlendiren Coventry City, Amerikan oyuncu için 200 milyon sterlin talep etti. Bu talebin ardından West Ham United, listedeki diğer oyunculara yöneldi.
Haji Wright, Hesap.com Antalyaspor formasıyla toplam 64 maça çıkmış, 31 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.