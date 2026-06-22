İsmail Kartal iki ismin biletini kesti! Yeni sezonda olmayacaklar

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de göreve başlamasının ardından takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın kaleden başladığı planlamada, takımdan gidecek iki futbolcu belli oldu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasının ardından kadro planlamasında hummalı bir çalışma başlatıldı.
İsmail Kartal'ın el attı bölgeler arasında kaleci mevkisi de yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi devam eden 5 file bekçisi bulunurken, bu isimlerin en az 2'si ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi olan kaleciler Ederson, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat arasından Livakovic ile Eğribayat, TRT Spor'a göre ayrılığa en yakın 2 isim olarak göze çarpıyor.
Dominik Livakovic geleceğiyle ilgili kararını 2026 Dünya Kupası sonrası verecek. Sözleşmesinin son yılına giren İrfan Can Eğribayat'ın ise yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.