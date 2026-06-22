İsmail Kartal iki ismin biletini kesti! Yeni sezonda olmayacaklar

Fenerbahçe'de sözleşmesi olan kaleciler Ederson, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat arasından Livakovic ile Eğribayat, TRT Spor'a göre ayrılığa en yakın 2 isim olarak göze çarpıyor.