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İsmail Kartal Persepolis’te averaj kurbanı oldu

İsmail Kartal Persepolis’te averaj kurbanı oldu

11:2316/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Ligi’nde sezonu Havadar galibiyetiyle kapattı ancak averaj farkıyla ikinciliği rakibine kaptırarak üçüncü oldu. Sezon ortasında göreve gelen Kartal, 13 maçta 8 galibiyetle dikkat çekse de, Tractor FC’nin şampiyon olduğu ligde hedefe ulaşamadı.

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, sezonun son maçında Havadar'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.


Tractor FC'nin şampiyonluğa ulaştığı ligde ikincilik için mücadele eden İsmail Kartal'ın takımı, averaj engeline takıldı.


Sephan ile aynı puanı paylaşan Persepolis, puan eşitliğinde genel averajın sıralamayı belirlediği ligde rakibinin 5 averajla gerisinde oldu ve 2024-2025 sezonunu üçüncü bitirdi.

Sene başında Persepolis'i çalıştırmaya başlayan İsmail Kartal, ligde 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.


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