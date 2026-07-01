İsmail Kartal yıldız oyuncuyla özel görüştü! Fenerbahçe'de kalmasını istedi

Fenerbahçe’de transfer dönemi hareketliliği sürerken, gündemin en önemli maddelerinden biri Fred’in durumu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyun sisteminin temel taşlarından biri olarak gördüğü Brezilyalı oyuncunun takımda kalması konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.