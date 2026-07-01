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İsmail Kartal yıldız oyuncuyla özel görüştü! Fenerbahçe'de kalmasını istedi

İsmail Kartal yıldız oyuncuyla özel görüştü! Fenerbahçe'de kalmasını istedi

14:111/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması sürerken, teknik direktör İsmail Kartal, orta sahanın tecrübeli ismiyle görüşerek takımda kalmasını istedi.

Fenerbahçe’de transfer dönemi hareketliliği sürerken, gündemin en önemli maddelerinden biri Fred’in durumu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyun sisteminin temel taşlarından biri olarak gördüğü Brezilyalı oyuncunun takımda kalması konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

HT Spor'da yer alan bilgilere göre tecrübeli çalıştırıcı, orta sahadaki enerji ve oyun kurma becerisiyle fark yaratan 33 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelerek, yeni sezonda kendisine olan ihtiyacını dile getirdi.

Fred’in transferi için özellikle Atletico Mineiro kulübünün ciddi bir mesai harcadığı biliniyordı.

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