İspanya'da Arda Güler için yer yerinden oynadı: Real Madrid-Milan maçı sonrasında çok büyük tepki var

"Ancelotti genç oyuncuları yönetme konusunda hiçbir zaman olağanüstü olmadı, ancak Real Madrid'in bu kadar kötü oynadığını ve Arda Güler ile Endrick'in bir kez daha kenardan izlediğini görmek, takımı desteklersem karaciğerimi patlatacak şeylerden biri."