İspanya'da Arda Güler için yer yerinden oynadı: Real Madrid-Milan maçı sonrasında çok büyük tepki var

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Milan'a 3-1 kaybetti. Mücadele sonrasında İspanya'da Arda Güler için yer yerinden oynadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sahasında Milan'ı konuk etti.
Mücadeleyi Milan, 3-1 kazandı.
Milli oyuncumuz Arda Güler'in karşılaşmada yedek beklemesine, İspanyol taraftarlar tepki gösterdi.
Taraftarlar ve futbol yorumcuları, Ancelotti'ye yönelik ağır söylemlerde bulunurken, Arda Güler'in oynamamasının çok büyük bir hata olduğu vurgulandı.
İşte o tepkilerden bazıları;
"Arda Güler için bu gece yine SIFIR dakika, Real Madrid'e transfer olmak KORKUNÇ bir karardı. Onun yaşındaki bir çocuk yedek kulübesinde çürümek yerine her hafta oynamalı, KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜ!"
"Ancelotti artık yaşlandı, bir an önce takımdan gitmeli. Arda Güler'in oynamaması çok büyük bir hata."
"Lütfen bu takımdan ayrıl"
"Arda Güler'e hala Real Madrid'de süre vermiyorlar"
"Ancelotti'yi anlamak için deli olmak lazım. Takımdaki en yetenekli oyunculardan birisini oynatmıyor"
"Hiyerarşide Ceballos'un gerisinde kalan, Türkiye'nin tarihi yolculuğunun mimarı son Euro'nun en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i düşünüyorum. Ancelotti'nin yönetimi felaket. Gelecek yaz başka bir yerde arzuları varsa şikayet etmemeliyiz"
"Ancelotti genç oyuncuları yönetme konusunda hiçbir zaman olağanüstü olmadı, ancak Real Madrid'in bu kadar kötü oynadığını ve Arda Güler ile Endrick'in bir kez daha kenardan izlediğini görmek, takımı desteklersem karaciğerimi patlatacak şeylerden biri."
"Ancelotti olduğu sürece burnumuz havaya kalkmayacak"
"Arda Güler'in oyuna girmemesi saçmalıktan başka bir şey değil"