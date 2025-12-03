İspanyollar Arda Güler'i eleştiriyor: Milli futbolcunun sorununu açıkladılar

Alcazar’a göre Arda, Bellingham ile aynı bölgede oynarken verim düşüklüğü yaşıyor:





"Her ikisi de forvet arkasında tek başınayken daha çok parlıyor. Ancak İngiliz yıldız oyuna daha fazla esneklik katarken, Türk oyuncu daha çok forvetleri topla buluşturuyor."