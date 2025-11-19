Yeni Şafak
İspanyolların hayran kaldığı Türk futbolcu: En çok onun ismini arattılar

11:1519/11/2025, Çarşamba
A Milli Takım, deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ise maç sonrası İspanya’da en çok merak edilen futbolcular arasına girdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nun son maçında deplasmanda lider İspanya ile berabere kafdı. Elemelerde gol bile yemeyen rakibi karşısında maçın başında geriye düşen ancak Deniz Gül ve Salih Özcan ile öne geçen millilerimiz, şanssız bir golle beraberliğe razı oldu. İspanya lider, Türkiye 2. olarak grubu bitirdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

İspanya-Türkiye maçında performansıyla öne çıkan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Hem hücumda hem savunmada gösterdiği yüksek eforla maçın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Barış Alper, karşılaşma sonrası İspanya’da büyük ilgi gördü.

Maçtan hemen sonra popüler transfer platformu Transfermarkt'ta yapılan sorgulamalar sonucunda Barış Alper Yılmaz, İspanya’da en çok aranan futbolcular arasına girmeyi başardı. Listede Ronaldo, Messi ve Haaland gibi dünya futbolunun en büyük yıldızlarıyla birlikte yer alması ise dikkat çekti.

Barış Alper’in bu çıkışının, Avrupa’da transfer ilgisini artırabileceği yorumları yapılırken, milli futbolcunun özellikle çok yönlü oyun tarzıyla scoutların radarında olduğu biliniyor.

