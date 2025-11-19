İspanyolların hayran kaldığı Türk futbolcu: En çok onun ismini arattılar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nun son maçında deplasmanda lider İspanya ile berabere kafdı. Elemelerde gol bile yemeyen rakibi karşısında maçın başında geriye düşen ancak Deniz Gül ve Salih Özcan ile öne geçen millilerimiz, şanssız bir golle beraberliğe razı oldu. İspanya lider, Türkiye 2. olarak grubu bitirdi.