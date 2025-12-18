Yeni Şafak
İtalyanlar Mauro Icardi'nin yeni takımını duyurdu

16:0518/12/2025, Perşembe
Mauro Icardi’nin geleceğine dair Avrupa’dan ses getiren bir iddia gündeme geldi. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı ve İtalya'ya döneceği iddia edildi.

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Mauro Icardi hakkında İtalya’dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantinli yıldızın, menajerler vasıtasıyla Roma kulübüne önerildiği öne sürüldü.

Sportmediaset'in haberine göre; Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

Icardi'nin sezon sonunda İtalya'ya dönmek istediği de öğrenildi.

Ayrıca Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında Como da yer alıyor. 

