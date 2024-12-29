Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jaden Philogene'nin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Transfere yeşil ışık

Jaden Philogene'nin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Transfere yeşil ışık

Haber Merkezi
09:4829/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Aston Villa forması giyen Jaden Philogene'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Ivo Camacho, Philogene'in Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktı.

Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer yapmayı hedefliyor.

Sarı lacivertliler, bir kanat oyuncusunu da takıma kazandırmak istiyor.

Bu ismin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den, Aston Villa'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan Jaden Philogene olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Jaden Philogene'in menajeri Ivao Camacho, oyuncusunun geleceği hakkında önemli itiraflarda bulundu.

Camacho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz."

"Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir."

"Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var."

Bu sezon Aston Villa ile 15 maçta süre alan Jaden Philogene gol veya asist katkısı üretemedi.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Jaden Philogene
#Fenerbahçe transfer haberleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEM heyeti İmralı görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı: Abdullah Öcalan'dan silah bırakın çağrısı geldi mi?