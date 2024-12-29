Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Aston Villa forması giyen Jaden Philogene'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Ivo Camacho, Philogene'in Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktı.
Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer yapmayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler, bir kanat oyuncusunu da takıma kazandırmak istiyor.
Bu ismin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den, Aston Villa'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan Jaden Philogene olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Jaden Philogene'in menajeri Ivao Camacho, oyuncusunun geleceği hakkında önemli itiraflarda bulundu.
Camacho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz."
"Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir."
"Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var."
Bu sezon Aston Villa ile 15 maçta süre alan Jaden Philogene gol veya asist katkısı üretemedi.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.