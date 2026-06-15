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Japonya hocasının maç sırasında kaldırdığı rakamlı tabelalar gündem oldu: Sırrı sonradan ortaya çıktı

Japonya hocasının maç sırasında kaldırdığı rakamlı tabelalar gündem oldu: Sırrı sonradan ortaya çıktı

11:1915/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'da Teknik Direktör Hajime Moriyasu'nun maç sırasında oyuncularına gösterdiği rakamlı tabelalar dikkat çekti. Şifreli sistemin sırrı karşılaşmanın ardından ortaya çıktı.

 Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında güçlü rakibi Hollanda karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Japonya'ya 1 puanı getiren golü 89. dakikada kaydeden Daichi Kamada olurken, mücadelede Teknik Direktör Hajime Moriyasu'nun saha kenarındaki hareketleri gündem oldu.

Karşılaşma sırasında Moriyasu'nun üzerinde büyük rakamların bulunduğu beyaz bir tahtayı kaldırarak futbolcularına göstermesi dikkat çekti.

Tabelada yer alan sayıların ne anlama geldiği merak konusu olurken, Japon teknik adamın bu yöntemi taktiksel iletişim amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

80 bin kişilik Dallas Stadyumu'ndaki yoğun gürültü nedeniyle oyuncularına bağırarak talimat vermek yerine farklı bir yöntem tercih eden Moriyasu'nun, önceden belirlenen şifreler aracılığıyla takımına mesajlar gönderdiği belirtildi.

Bu sistem sayesinde Japon futbolcuların diziliş değişiklikleri, pozisyon rotasyonları ve oyun planına ilişkin detaylar hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirildiği ifade edildi. Hajime Moriyasu'nun kullandığı sıra dışı iletişim yöntemi, sosyal medyada futbolseverlerin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

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