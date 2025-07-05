Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jhon Duran transferinde korkutan iddia: Uçaktan indikten sonra...

Jhon Duran transferinde korkutan iddia: Uçaktan indikten sonra...

10:375/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Fenerbahçe'nin önceki günlerde İstanbul'a getirdiği Jhon Duran için henüz bir transfer açıklaması yapılmadı. Bu durum sarı lacivertli camiada endişe havası oluşturdu.</p>
Fenerbahçe'nin önceki günlerde İstanbul'a getirdiği Jhon Duran için henüz bir transfer açıklaması yapılmadı. Bu durum sarı lacivertli camiada endişe havası oluşturdu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Jhon Duran transferinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın transferi henüz açıklanmazken konuyla ilgili olarak Serkan Reçber tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Reçber, Duran'ın eski kulübü olan Aston Villa'daki bir yöneticiyle görüştüğünü söylerken oyuncuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a gelen oyuncunun transferinde evrak sorunları olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun gerekli evrakları göndermesinin ardından imzaların atılacağı konuşuluyor. Ancak futbolcu transferlerinde etkili bir isim olan Serkan Reçber çıktığı bir yayında bu konuya dair sürpriz açıklamalar yaptı.

Reçber, Devin Özek'in Jhon Duran ve ekibine gerekli imzaları attırıp attırmadığını sorguladığı yayında "Özek, eğer uçağa binmeden bu imzaları almadıysa uçaktan indikten sonra zorlanacaktır" dedi.

Fenerbahçelilerin merakla beklediği oyuncu için Aston Villa kulübünden bir yetkili ile konuştuğunu söyleyen Reçber, "Jhon Duran sahada müthiş bir oyuncu ancak saha dışında ekonomik olarak çok sorunları var. Maddi olarak sürekli rahatsız eder" ifadelerini kullandı.

Tüm bu bilgiler Fenerbahçelileri sosyal medyada rahatsız ederken Jhon Duran transferine dair kulübe yakın kaynaklar kısa süre içerisinde imza bilgisinin geleceğini ifade ediyor.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in ilk transfer hamlesi olan Jhon Duran için yaşanan bu süreç Özek ile ilgili eleştirilerin yapılmasına sebep oldu.

Jhon Duran, MLS'te büyümeye başlayan kariyeri sonrasında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Duran sonrasında 77 milyon Euro bedelle, Al Nassr'a imza atmıştı. Ocak ayında gerçekleşen bu transfer sonrasında Duran, oynadığı ülkede mutsuz olduğunu belirterek takımından ayrılma kararı almıştı.

#Fenerbahçe
#Al Nassr
#Jhon Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?