Jhon Duran transferinde korkutan iddia: Uçaktan indikten sonra...

Fenerbahçelilerin merakla beklediği oyuncu için Aston Villa kulübünden bir yetkili ile konuştuğunu söyleyen Reçber, "Jhon Duran sahada müthiş bir oyuncu ancak saha dışında ekonomik olarak çok sorunları var. Maddi olarak sürekli rahatsız eder" ifadelerini kullandı.