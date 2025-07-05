Jhon Duran transferinde korkutan iddia: Uçaktan indikten sonra...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Jhon Duran transferinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın transferi henüz açıklanmazken konuyla ilgili olarak Serkan Reçber tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Reçber, Duran'ın eski kulübü olan Aston Villa'daki bir yöneticiyle görüştüğünü söylerken oyuncuyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a gelen oyuncunun transferinde evrak sorunları olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun gerekli evrakları göndermesinin ardından imzaların atılacağı konuşuluyor. Ancak futbolcu transferlerinde etkili bir isim olan Serkan Reçber çıktığı bir yayında bu konuya dair sürpriz açıklamalar yaptı.
Reçber, Devin Özek'in Jhon Duran ve ekibine gerekli imzaları attırıp attırmadığını sorguladığı yayında "Özek, eğer uçağa binmeden bu imzaları almadıysa uçaktan indikten sonra zorlanacaktır" dedi.
Fenerbahçelilerin merakla beklediği oyuncu için Aston Villa kulübünden bir yetkili ile konuştuğunu söyleyen Reçber, "Jhon Duran sahada müthiş bir oyuncu ancak saha dışında ekonomik olarak çok sorunları var. Maddi olarak sürekli rahatsız eder" ifadelerini kullandı.
Tüm bu bilgiler Fenerbahçelileri sosyal medyada rahatsız ederken Jhon Duran transferine dair kulübe yakın kaynaklar kısa süre içerisinde imza bilgisinin geleceğini ifade ediyor.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in ilk transfer hamlesi olan Jhon Duran için yaşanan bu süreç Özek ile ilgili eleştirilerin yapılmasına sebep oldu.
Jhon Duran, MLS'te büyümeye başlayan kariyeri sonrasında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Duran sonrasında 77 milyon Euro bedelle, Al Nassr'a imza atmıştı. Ocak ayında gerçekleşen bu transfer sonrasında Duran, oynadığı ülkede mutsuz olduğunu belirterek takımından ayrılma kararı almıştı.