Jose Mourinho 14 yabancı futbolcunun üstünü çizdi: Yeni sezonda hiçbiri olmayacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tam 14 yabancı futbolcunun üstünü çizdi. Bu 14 oyuncu gelecek sezon sarı lacivertli takımda olmayacak.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması teknik direktör Jose Mourinho tarafından yürütülüyor.
Portekizli hoca, planlamayı yönetime sundu.
Gelecek sezon tan 14 yabancı oyuncu Fenerbahçe'de yer almayacak.
Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği 14 yabancı oyuncu şu şekilde:
Dominik Livakovic: Takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e, Fenerbahçe karşı çıkmayacak.
Alexander Djiku
Rodrigo Becao
Bright Osayi-Samuel
Sofyan Amrabat
Filip Kostic
Allan Saint-Maximin
Dusan Tadic
Youssef En-Nesyri
Edin Dzeko
Lincoln
Miha Zajc
Omar Fayed
Jin-ho Jo