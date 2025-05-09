Jose Mourinho 14 yabancı futbolcunun üstünü çizdi: Yeni sezonda hiçbiri olmayacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tam 14 yabancı futbolcunun üstünü çizdi. Bu 14 oyuncu gelecek sezon sarı lacivertli takımda olmayacak.

1 /18 Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması teknik direktör Jose Mourinho tarafından yürütülüyor.

2 /18 Portekizli hoca, planlamayı yönetime sundu.

3 /18 Gelecek sezon tan 14 yabancı oyuncu Fenerbahçe'de yer almayacak.

4 /18 Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği 14 yabancı oyuncu şu şekilde:

5 /18 Dominik Livakovic: Takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e, Fenerbahçe karşı çıkmayacak.

6 /18 Alexander Djiku

7 /18 Rodrigo Becao

8 /18 Bright Osayi-Samuel

9 /18 Sofyan Amrabat

10 /18 Filip Kostic

11 /18 Allan Saint-Maximin

12 /18 Dusan Tadic

13 /18 Youssef En-Nesyri

14 /18 Edin Dzeko

15 /18 Lincoln

16 /18 Miha Zajc

17 /18 Omar Fayed