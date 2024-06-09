Jose Mourinho geleceğin yıldızını Fenerbahçe’ye getiriyor

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho geleceğin yıldızları arasında aday gösterilen genç futbolcuyu radarına aldı. Fenerbahçe yönetimi oyuncu için kulübüyle temasa geçerek teklif sunacak. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.
Yeni başkanını bugün belirleyecek sarı-lacivertlilerde transfer gündemine dair ise sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi.
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği öğrenildi.
Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.
Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Norveç Milli Takımı ile de 6 maça çıkan yıldız futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Portekizli teknik adam Jose Mourinho faktöründen dolayı Sarı-Lacivertli takıma sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Antonio Nusa'nın profesyonel kariyerindeki ilk büyük adımı, Norveç'in önemli kulüplerinden Stabæk ile anlaştığı zaman attı.
2020 yılında Stabæk altyapısına katılan Nusa, burada kısa sürede yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.
2021 yılında, henüz 16 yaşındayken Club Brugge'ye transfer olan Antonio Nusa, Belçika Pro League'de kendini kanıtlama fırsatı buldu.
Brugge'de oynadığı süre boyunca, genç yaşına rağmen takımın önemli bir parçası haline gelmeyi başardı.
Club Brugge'de oynadığı ilk sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de forma şansı buldu.
Özellikle hızı ve top sürme yetenekleri ile rakip savunmaları zorlayan Nusa, Avrupa futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından biri olarak görülüyor.