Jose Mourinho Real Madrid Başkanı Florentio Perez ile görüştü: Bavulunu toplama kararı aldı

Real Madrid'de sular durulmuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid Başkanı Florentio Perez ile çok özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Son olarak Milan'a Şampiyonlar Ligi'nde yenilen Real Madrid'de sular durulmuyor.
Özellikle Arda Güler'in süre almaması, İspanya'da çok büyük tepkilere neden oldu.
İspanyol basını ise Arda Güler'in, ocak ayında Fenerbahçe'ye yakın olduğuna dair önemli bir haber yaptı.
Fanatik'in El Nacional'den derlediği haberde şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid çok karmaşık bir durumda. Aldıkları sonuçlar bekledikleri gibi değil ve bıraktıkları izlenim de tam olarak olumlu değil."
"Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'yi bir türlü düzene oturtamadı."
"Carletto, sportif açıdan kötü bir dönemden geçerken daha fazla süre alabilecek kadar iyi performans gösteren oyunculara daha fazla şans vermeye cesaret edemediği için eleştiriliyor."
"Örneğin, Florentino Perez'in çok para ödediği ve çok ilginç detaylar bırakan ancak sadece bir maçta ilk 11'de yer alan Endrick. Aynı durumda ve daha da endişe verici olan Arda Güler."
"Ancak İtalyan teknik direktör 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine hiç güvenmiyor."
"Arda Güler'in gelişimi tehlikede ve Real Madrid onun durgunlaşmasından korkuyor."
"Bu yüzden ocak ayında bavulunu toplayıp önemli olacağı bir kulübe liralık olarak gitme ihtimali hız kazandı."
"Dünya sahnesinde hâlâ en çok gelecek vadeden yeteneklerden biri olarak görülen Arda Güler'le ilk ilgilenen tarafların ortaya çıkması da uzun sürmedi."
"Jose Mourinho, Arda Güler'in hassas durumunu yakından takip ediyor ve Florentino Perez'le temasa geçerek sezonun ikinci yarısı için Arda'nın kiralık transferini kolaylaştırmasını çoktan istedi."
"Real Madrid'in 15 numarası, Carlo Ancelotti yönetiminde kaybettiği öz güvenini yeniden kazanmak için hayatının takımı olan ve adını duyurduğu Fenerbahçe'ye dönebilir."