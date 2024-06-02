Jose Mourinho'nun imza töreninde Ali Koç'a büyük şok

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İmza töreninin Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından taraftarlar Kadıköy'e akın etti.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İmza töreninin Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından taraftarlar Kadıköy'e akın etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, yeni teknik direktörlerinin imza törenine büyük ilgi gösterdi.
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı açıklanmıştı. Mourinho'nun ücretine yönelik ise bilgilendirme henüz yapılmadı.
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza sürecinde başkan adayı Aziz Yıldırım ile rekabet içerisine giren Ali Koç, Portekizli teknik adamın imza töreninde şoka uğradı.
Mourinho'nun imza törenini takip etmek için Kadıköy'e gelen Fenerbahçeli taraftarlar, seçimlerde Ali Koç'un rakibi olan Aziz Yıldırım lehine sloganlar attı.
İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu vizyon sebebiyle Ali Koç'un bu anlaşmayı yapmak zorunda kaldığını belirttiler.
61 yaşındaki Mourinho, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösterdi. Mourinho son olarak Roma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.
Fenerbahçeli taraftarların bazıları ise Mourinho'nun imza töreni esnasında Ali Koç'un konuşmasını ıslıkladı.