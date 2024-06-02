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Spor

Jose Mourinho'nun imza töreninde Ali Koç'a büyük şok

19:03 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 19:20 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İmza töreninin Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından taraftarlar Kadıköy'e akın etti.

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İmza töreninin Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından taraftarlar Kadıköy'e akın etti. 

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Fenerbahçeli taraftarlar, yeni teknik direktörlerinin imza törenine büyük ilgi gösterdi.

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Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı açıklanmıştı. Mourinho'nun ücretine yönelik ise bilgilendirme henüz yapılmadı.

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Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza sürecinde başkan adayı Aziz Yıldırım ile rekabet içerisine giren Ali Koç, Portekizli teknik adamın imza töreninde şoka uğradı.

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Mourinho'nun imza törenini takip etmek için Kadıköy'e gelen Fenerbahçeli taraftarlar, seçimlerde Ali Koç'un rakibi olan Aziz Yıldırım lehine sloganlar attı.

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İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu vizyon sebebiyle Ali Koç'un bu anlaşmayı yapmak zorunda kaldığını belirttiler.

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61 yaşındaki Mourinho, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösterdi. Mourinho son olarak Roma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

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Fenerbahçeli taraftarların bazıları ise Mourinho'nun imza töreni esnasında Ali Koç'un konuşmasını ıslıkladı.

#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
#Fenerbahçe
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