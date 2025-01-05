Jurecka’nın berberi ’VAR’a gidiyor: Gol benim yüzümden iptal edildi

16 yıldır kuaförlük yaptığını ifade eden Güner kendisinin göremediğini AVAR hakemi Mustafa Savanlar’ın gördüğünü ifade ederek, "16 yıldır Rize’de kuaförlük yapıyorum. Maçtan 1 gün önce, kamp akşamı Jurecka’yı burada saç tıraşı yaptım. Saçını herhalde biraz uzun bıraktık. VAR hakemi Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum. Benim görmediğimi o gördü, uzun olduğunu yakaladı ve 3-5 saniye içerisinde kararını verdi, ofsayt nedeni ile golümüzü iptal etti. Herhalde geçmişinde bir kuaförlük var. Bir akrabası muhtemelen kuafördür. O yüzden kararı hemen onayladı ve golümüzü iptal etti” dedi.