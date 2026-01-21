UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Juventus evinde Benfica’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Juventus - Benfica canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 7. haftasında Juventus, evinde Benfica'yı ağırlıyor.
Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Maç bu akşam Allianz Stadyumu'nda TSİ 23:00'te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Milli gururumuz Kenan Yıldız, son dönemde formunun zirvesinde. 20 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 1 gol ve 3 asist yaparak 21 yaş altı oyuncular arasında en etkili isimlerden biri oldu.
Karşı tarafta ise efsane teknik adam Jose Mourinho var. Benfica'nın başına geçen "Special One", disiplinli ve sert savunmasıyla tanınıyor.
Maç öncesi "Kazanmaya geldik" açıklaması yapan Mourinho, takımıyla puan veya galibiyet peşinde Torino'ya indi.
Juventus evinde taraftar desteğiyle baskın oynamayı hedeflerken, Benfica kontratak ve set savunmasıyla sürpriz peşinde.
13. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica’nın 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Juventus bu maçların 2’sini kazanırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Lig aşamasında 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Juventus 9 puanla 17. sırada yer alıyor.
2 galibiyet 4 mağlubiyet alan Benfica ise 6 puanla 28. sırada yer alıyor.
JUVENTUS - BENFİCA CANLI İZLE
Juventus - Benfica maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.