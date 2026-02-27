Yeni Şafak
Juventus ile anlaşma sağlandı! Tek şart Galatasaray'ın şampiyon olması

Juventus ile anlaşma sağlandı! Tek şart Galatasaray'ın şampiyon olması

Tuğçe Erginkoç
12:5127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan devi Juventus'u İstanbul'a davet etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 2 Ağustos'ta oynanması planlanan hazırlık maçı için tek bir şart var.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşan Galatasaray ve Juventus, yeniden rakip olabilir.

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray yönetimi, İtalyan deviyle 2 Ağustos 2026 tarihinde bir hazırlık maçı oynamak için temas kurdu.

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise şu: Maçın gerçekleşmesi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasına bağlı.

Zira, ligi ikinci sırada bitiren takımın 4 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkması gerekecek.

#Galatasaray
#Juventus
#Futbol
