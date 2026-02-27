Juventus ile anlaşma sağlandı! Tek şart Galatasaray'ın şampiyon olması

Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan devi Juventus'u İstanbul'a davet etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 2 Ağustos'ta oynanması planlanan hazırlık maçı için tek bir şart var.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşan Galatasaray ve Juventus, yeniden rakip olabilir.
Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray yönetimi, İtalyan deviyle 2 Ağustos 2026 tarihinde bir hazırlık maçı oynamak için temas kurdu.
Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise şu: Maçın gerçekleşmesi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasına bağlı.
Zira, ligi ikinci sırada bitiren takımın 4 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkması gerekecek.