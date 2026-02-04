Yeni Şafak
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi kritik karar: Yıldız futbolcu oynayacak mı?

18:264/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, sakatlıktan dönen milli futbolcumuz için temkinli davranıyor. Atalanta maçı kadrosuna alınan ancak oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak olan başarılı oyuncu için çarpıcı bir iddia geldi.

İtalya Kupası çeyrek final maçında perşembe günü Atalanta ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


Sakatlığı bulunan milli futbolcu, Atalanta maçı öncesi çarşamba günü yapılan son antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.


20 yaşındaki futbolcu, Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Kenan Yıldız'ın bu maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Luciano Spalletti ve teknik heyeti karar verecek.


Juventus, Atalanta maçının ardından; Lazio, Inter ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta teknik heyet, bu maçları göz önüne alarak Kenan Yıldız için son kararını verecek.


SEZON PERFORMANSI


Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.


