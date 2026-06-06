Kadıköy'de büyük sürpriz: Dünya futbolun efsanesi kongreye geldi

Daha önce projelerini açıklayan Hakan Safi, Paolo Maldini'nin kulüpte önemli bir görev üstleneceğini duyurmuştu. Safi, İtalyan ismin transfer süreçlerinde aktif rol oynadığını belirterek, "Maldini transferlerimizde bizzat kendisi Fenerbahçe’ye gelmeleri için katkı sağladı. Paolo Maldini bizim futbol aklımız, futbol danışmanımız ve futbol elçimiz" ifadelerini kullanmıştı.