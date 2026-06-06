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Kadıköy'de büyük sürpriz: Dünya futbolun efsanesi kongreye geldi

Kadıköy'de büyük sürpriz: Dünya futbolun efsanesi kongreye geldi

16:496/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünya futbolunun efsane ismi, başkan adayı Hakan Safi'yi desteklemek üzere Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçe'de gözler başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı seçime çevrilirken, kongrede sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpte zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıya, dünya futbolunun unutulmaz futbolcularından Paolo Maldini de katıldı.

Hakan Safi'nin davetiyle İstanbul'a gelen İtalyan futbol adamı, Kadıköy'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Safi'yi desteklemek için organizasyona katılan Maldini'nin stadyuma girişi sırasında tezahüratlar yükselirken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İtalyan futbolunun simge isimlerinden biri olan Maldini'nin, Fenerbahçe kongresine katılması seçim atmosferine damga vuran gelişmelerden biri oldu.

Daha önce projelerini açıklayan Hakan Safi, Paolo Maldini'nin kulüpte önemli bir görev üstleneceğini duyurmuştu. Safi, İtalyan ismin transfer süreçlerinde aktif rol oynadığını belirterek, "Maldini transferlerimizde bizzat kendisi Fenerbahçe’ye gelmeleri için katkı sağladı. Paolo Maldini bizim futbol aklımız, futbol danışmanımız ve futbol elçimiz" ifadelerini kullanmıştı.

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