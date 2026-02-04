Kante'nin takdir toplayan tavrı yeniden gündemde: 'Haram' diyerek kabul etmedi

Chelsea yönetimi, vergi avantajı sağlamak amacıyla Kante’ye şirket kurmasını ve bu yolla ödeme almasını teklif etmişti. Hatta bu model karşılığında oyuncuya ekstra kazanç önerilmişti. Ancak dini hassasiyetleri nedeniyle bunun doğru olmadığını belirten Kante, teklifi net bir şekilde reddetmişti.