Kante'nin takdir toplayan tavrı yeniden gündemde: 'Haram' diyerek kabul etmedi

15:384/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe’nin 3 gün boyunca yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertliler Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçmişte Chelsea’de vergi avantajı için sunulan teklifleri dini ve ahlaki gerekçelerle reddetmesiyle bilinen Kante’nin duruşu yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe’de son günlerin en çok konuşulan transferi olan N’Golo Kante resmen sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulüp, yılan hikayesine dönen süreç sonunda Fransız yıldız futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, transfer sürecinde yaşanan problemlerin aşılmasında verilen destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Kante burada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılanacak.

Mali asıllı Fransız yıldız, futbolculuğunun yanı sıra mütevazı yaşamı ve duruşuyla da futbol dünyasında büyük saygı görüyor.

Müslüman kimliğiyle bilinen Kante’nin, Leicester City’den Chelsea’ye transferinin ardından yaşanan bir olay da yeniden gündeme geldi.

Chelsea yönetimi, vergi avantajı sağlamak amacıyla Kante’ye şirket kurmasını ve bu yolla ödeme almasını teklif etmişti. Hatta bu model karşılığında oyuncuya ekstra kazanç önerilmişti. Ancak dini hassasiyetleri nedeniyle bunun doğru olmadığını belirten Kante, teklifi net bir şekilde reddetmişti.

Kante, Chelsea yetkililerine bu yöntemin etik olmadığını ifade ederek geri adım atmamıştı. Bu tavrı, yıldız futbolcunun karakterine dair en çarpıcı örneklerden biri olarak futbol kamuoyunda takdirle karşılanmıştı.

