Kartal'da kadro temizliği

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, evvela bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Listenin başında ise 4 isim yer alıyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü teknik adam ve futbolcu transferi konusu hayata geçmek üzere. Ancak siyah-beyazlılar, transferler öncesinde yabancı kontenjanını açmak zorunda.
Bu konuda kadroda düşünülmeyen oyunculara da kulüp bulmaları söylenirken, Masuaku, Onana, Al-Musrati ve Chamberlain gibi isimlerin ayrılması bekleniyor.
İngiliz oyuncu Chamberlain, ülkesinde bazı kulüplerle temas kurarken, Al Musrati'nin Suudi Arabistan'a yapacağı transferler konusunda da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'ın bu konuda Al Fateh kulübünden garanti istediği ifade edildi.
Geçen sezon kadroya katlan ancak beklentinin çok uzağında kalan Onana da Fransa'ya dönmek istiyor.
Beşiktaş'ta kadrodan ayrılmaya en yakın isimse Masuaku. Taraftarla arasında sorun yaşanan ve performansıyla sık sık eleştirilen 31 yaşındaki Kongolu futbolcu için ayrılık gelişmesi yaşandı.
Masuaku'nun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Yunanistan'a gitti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sol bekin ayrılmayı istediği öğrenildi. AEK'nin Masuaku'nin menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.