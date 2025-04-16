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Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip

11:3716/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
IHA
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, "Bayern, Kenan’ı istiyor. Kenan ise Torino’da kalmakta ısrarlı" manşetiyle dikkat çekti.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem A Milli Takım’da hem de Juventus’ta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız, Avrupa’da yükselen Türk yeteneklerinin başında geliyor. 

Kenan’ın Juventus’taki çıkışı, Avrupa’nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, altyapısından yetiştiği Bayern Münih’in de genç oyuncuyla yeniden ilgilenmeye başladığı ifade ediliyor.

Alman kulübünün, Kenan’ı 2025 yaz transfer dönemi için transfer listesine aldığı ve gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Diğer yandan İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport’ta yer alan bir haberde, "Kenan Yıldız Juventus’ta kalmak istiyor, kulüp ise ona geleceğini inşa ediyor" ifadesi dikkat çekti. 

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması, hem kulübün ekonomik geleceği hem de Kenan’ın takımda kalması açısından hayati önem taşıyor. 

Teknik direktör Igor Tudor’un da Kenan’ı takımın kilit ismi olarak gördüğü ve onun etrafında bir oyun planı inşa ettiği bildiriliyor.

Kenan Yıldız’ın geleceği, hem Juventus’un sezonu nasıl tamamlayacağına hem de Avrupa devlerinin tekliflerine bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

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